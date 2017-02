Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato in occasione della presentazione del nuovo canale tematico del club, Toro Channel, partendo dal mercato: "Come mai non abbiamo preso un centrocampista? Oggi ne abbiamo sette, ne avevamo nove e così abbiamo mandato a giocare altrove Aramu e Vives. Ci sono Valdifiori, Benassi, Baselli, Acquah tornerà appena finisce la Coppa d'Africa e purtroppo Obi, che ha qualche acciacco, ma di giocatori a centrocampo ne abbiamo. Abbiamo speso 10,5 milioni, 5,8 per Iago Falque e 500 mila euro per Carlao e gli altri per un portiere fortissimo, Milinkovic-Savic, che gioca in Polonia. Vanja era stato preso dal Manchester United, ma poi per permessi di lavoro non ha potuto giocare in Inghilterra, su di lui c'era il Benfica. Ha un fisco eccezionale è altissimo e con una "apertura alare" incredibile, basta vedere la foto con Petrachi: il ds sembrava un bambino vicino a lui. Fare investimenti importanti a gennaio è difficile, noi pensiamo a giocatori giovani e investiamo su di loro".



SU IMBULA E BASELLI - "Per Imbula il costo del prestito e dell'ingaggio per sei mesi era di 1,7 milioni. Poi il il riscatto da 10 è passato a 15 ed era obbligatorio, quindi le condizioni sono cambiate e per di più il giocatore non giocava da un po' di tempo. Baselli era richiesto, ma non ho voluto cederlo. Crediamo in lui, ha già fatto quattro gol e tre assist, così come hanno dato buona prova di sé Benassi, Acquah. Non si compra tanto per farlo e non si prendono giocatori di ventotto e più anni. L'ho fatto in passato come con Barone, ma non lo rifarò più, anche se Barone era un buon giocatore. Fra estate e inverno abbiamo investito 34 milioni rispetto ai 26 dell'anno prima e ai 21 di quello precedente. Se Mihajlovic è soddisfatto? Non ho parlato direttamente con lui, gli ha parlato Petrachi, non ha fatto nessun tipo di richiesta aggiuntiva ed è contento".



DA LJAJIC A HART - "Stimolare Ljajic? Ci pensa Mihajlovic. Non mi sovrappongo a lui, è bravo e in lui abbiamo fiducia, come nel suo staff. Ljajic ha un valore intrinseco importante e infatti la Roma l'ha venduto per 8,5 milioni, poi in certi periodi i giocatori possono avere una continuità differente. Abbiamo sia giocatori giovani sia giocatori d'esperienza e altri validi e di età di mezzo. Hart è contento di stare con noi, poi a fine stagione vedremo con il City e ragioneremo sul da farsi. Nulla è detto, vedremo anche con lui e sentiremo quali sono le condizioni. Intanto Mihajlovic ha caldeggiato Milinkovic-Savic che è il Donnarumma serbo".