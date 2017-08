Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del mercato della sua squadra ai microfoni di Sky: "Ci sono giocatori che potrebbero uscire per andare a giocare da altre parti allora a quel punto potremmo rinforzarci con un difensore, un centrocampista o anche con un attaccante. Abbiamo due giovani in avanti e allora potrebbe servire una punta, esterno evidentemente. A centrocampo abbiamo diverse ipotesi mentre in difesa abbiamo nove giocatori per quattro posti. Se andasse via qualcuno lo potremmo acquistare".