Ieri il Torino grazie ad un gol di Iago Falque in pieno recupero è riuscito ad espugnare il 'Ciro Vigorito' di Benevento, quest'oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss il presidente granata Urbano Cairo ha commentato la vittoria ottenuta dalla sua squadra. "I campani avrebbero meritato il pareggio, ma noi ci abbiamo creduto fino in fondo, è stata una vittoria sofferta, faccio però gli auguri al Benevento perché merita di più. L’obiettivo del Torino è quello di andare in Europa, poi vediamo se esce qualcosa in più, ma sarà comunque difficile perché ci sono tante squadre che ambiscono a quelle posizioni”. Poi su Belotti: “I gol di Belotti per il Toro? Arriveranno: ha avuto una settimana difficile visto il ritorno dalla Nazionale”.



Cairo ha poi parlato anche del ct della Nazionale Giampiero Ventura. “Ventura è un allenatore molto bravo, anche in azzurro ha fatto molto bene, prima della Spagna non aveva mai perso. Al Bernabeu ha osato un po’ troppo perché voleva vincere a tutti i costi. Ora gli spareggi non saranno facili, ma se tutto il movimento è unito e compatto, credo che potremmo farcela”. Sulla corsa scudetto: “Le squadre più attrezzate? In questo momento sono la Juve il Napoli e l’Inter: la prima la conosciamo, il Napoli ha confermato i suoi campioni e può fare un grande campionato, mentre per i nerazzurri c’è Spalletti che sta dando quel qualcosa in più”.