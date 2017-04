In casa Torino preoccupano le condizioni di Carlao. Il difensore brasiliano, nel corso del primo tempo della partita contro il Crotone, ha accusato un problema al ginocchio sinistro in seguito ad un intervento maldestro. Il giocatore, seppur con una vistosa fasciatura, è riuscito comunque a terminare la partita ma, al termine della partita, il dolore è tornato a farsi sentire. In settimana Carlao si sottoporrà a degli esami medici per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio.