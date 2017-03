Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, il difensore brasiliano Carlao ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Torino Channel, parlando inizialmente dell'infortunio al gomito che lo ha bloccato nelle ultime settimane. "Non ho mai sentito un dolore così forte, ora il gomito va meglio, mi sento bene e sono contento. Ho ancora un po' di dolori ma penso che sia normale. Spero di entrare il più presto possibile in campo per aiutare la squadra".



Carlao ha poi parlato del suo ambientamento nel calcio italiano: "È stato difficile per l'intensità, arrivo da Cipro, da un calcio diverso. Non ho ancora giocato ma penso che quando entrerò in campo andrà bene perché mi sto allenando molto con i preparatori tecnici e soprattutto fisici". Il difensore ha poi parlato del suo rapporto con Mihajlovic e con i suoi compagni di squadra: "Con Mihajlovic va molto bene, mi sono infortunato subito e inizialmente non abbiamo instaurato un rapporto ma poi da quando ci siamo parlati sta andando tutto bene. Anche con l’italiano va bene: per ora lo capisco solo, ma penso che in poco tempo sarà in grado di parlarlo abbastanza bene. I miei compagni? Ho legato soprattutto con i brasiliani, per una questione di lingua, ma sono stato accolto bene da tutti".