Importanti novità per quanto riguarda Carlao, il difensore brasiliano acquistato a gennaio dal Torino ma che, complici anche alcuni infortuni, in campo con la maglia granata non lo si è ancora visto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Carlao avrebbe iniziato l'iter burocratico per acquisire il passaporto italiano: un'operazione possibile grazie alle origini italiane della moglie.