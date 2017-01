Buone notizie per Sinisa Mihajlovic in vista della partita di domenica contro l'Atalanta: il tecnico del Torino ha recuperato Leandro Castan che, dopo aver saltato le ultime partite, potrà quindi tornare a far parte dell'elenco dei convocati.

Quello dell'ex giocatore della Roma è un recupero importante, considerato che in difesa l'allenatore granata ha perso il neo acquisto Carlao che, dopo una caduta in allenamento, ha riportato la distorsione del gomito sinistro.