È iniziata con un 5-0 alla Casateserogoredo la stagione del Torino. Il primo gol della stagione 2017/2018 l'ha messo a segno Andrea Belotti ma a mettersi particolarmente in luce sono stati altri tre giocatori: Iago Falque, Mirko Valdifiori e Davide Zappacosta.



Il centrocampista ex Empoli e Napoli ha giocato nell'inedita posizione di mediano nel 4-2-3-1, ha preso nelle proprie mani le redini del gioco e più volte ha sfiorato il gol con alcune conclusioni da fuori area. Il gol lo hanno invece trovato sia Falque che Zappacosta: particolarmente bello quello del terzino che, di testa, ha trafitto da posizione angolata il portiere avversario. Da rivedere invece Kevin Bonifazi, che quest'oggi non è apparso particolarmente in forma.