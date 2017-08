Dopo l'addio al Verona, Antonio Cassano è tornato a parlare in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Rispondendo alle varie domande, l'attaccante barese ha rivelato anche un retroscena riguardante il presidente del Torino Urbano Cairo. "Nell'ultimo mese ho ricevuto una telefonata speciale, quella di Urbano Cairo. Mi ha detto: “Ti stimo come persona e come calciatore”. Se un presidente come Cairo mi chiama solo per dirmi questo significa che in questi anni qualcosa di buono l’ho fatta, sia in campo che fuori".



Cassano ha poi parlato anche di Andrea Belotti. "Neymar vale i 220 spesi dal Psg. Se Belotti vale 100 milioni allora Suarez ne vale 500. Pure Dybala ne vale 100? Per me non può giocare nel Real o nel Barcellona”.