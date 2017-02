Ai microfoni di Torino Channel, il difensore brasiliano Leandro Castan ha annunciato di aver recuperato dall'infortunio muscolare che, da oltre un mese, lo costringe ai box. Domenica, contro il Pescara, potrebbe anche tornare a vestire una maglia da titolare. “Ora sto bene - ha esordito il centrale ex Roma - è passato più di un mese dall’infortunio, e sinceramente pensavo di rientrare prima, ma purtroppo non è stato semplice come previsto. Ora sto bene, ieri ho fatto allenamento potenziato e non sentivo quasi nulla, e penso di essere pronto e rientrare e a disposizione del mister. Ho sofferto tanto insieme alla squadra, ancora di più perché non potevo aiutarli. Quando guardi la partita senza poter giocare è ancora più difficile. Campionato? E’ vero, siamo più lontani dell’Europa, ma quando hai la maglia del Toro ogni partita la devi giocare per vincere. Penso che dobbiamo ritrovare l’entusiasmo, questa maglia è storica e bisogna darle rispetto e andare in campo per vincere, fino alla fine”