Tra i vari tifosi vip del Torino c'è anche il noto presentatore televisivo Piero Chiambretti che, intervenendo nel corso della trasmissione Maracanà su RMC Sport, ha parlato anche del presidente Urbano Cairo: "La società di Pianelli non può esistere più. Il calcio di oggi è fatto da grandi proprietà e in Italia abbiamo un imprenditore manager come Cairo, molto pragmatico, che guarda i conti prima della squadra. Lui ha commesso degli errori, ma i soldi che he guadagnato li ha anche investiti. In estate ha comprato, spendendo più di 40 milioni. Il problema è che i nuovi giocatori non hanno reso per quanto sono stati acquistati".



Chiambretti ha poi parlato anche di Andrea Belotti: "Bisogna premettere che nella scorsa stagione è stato uno dei migliori, diventando un top player e raggiungendo un prezzo di mercato fuori dalla norma. Poi complice l’infortunio e un’annata storta di tutta la squadra si è ridimensionato, quindi mi chiedo quale sia il vero Belotti: nell'ultimo derby ha sbagliato un controllo semplicissimo a campo aperto, che avrebbe potuto cambiare la stagione, visto che la gara con la Juventus per il Torino ha una valenza fortissima. Questa stagione non ha mai avuto palloni puliti per mostrare il suo vero talento, ma nonostante ciò ha realizzato due gol di pregevole fattura: rimane un grande".