In vista della prossima stagione il Torino sta già pensando a come rinforzare la squadra a disposizione di Mihajlovic. Uno dei giocatori su cui i dirigenti granata hanno posato i propri occhi è Amato Ciciretti (nella foto di napolicalciolive.com), attaccante esterno di proprietà del Benevento che in serie B sta disputando un campionato ad altissimi livelli, tanto da essere una delle rivelazione della cadetteria.

Ma quanto costa Ciciretti? Il contratto dall'attaccante con i campani scadrà nel 2018, per non perderlo a parametro zero il Benevento potrebbe quindi accettare un'offerta sui 2,5 milioni: una cifra non esagerata per il 23enne rivelazione della serie B.