Quello del rinnovo del contratto di Andrea Belotti, con cospicuo adeguamento dell'ingaggio a circa 3 milioni di euro, è uno degli argomenti di cui maggiormente si sta parlando in casa Torino. Ma il Gallo potrebbe non essere l'unico calciatore granata a porre la propria firma su un nuovo contratto: Urbano Cairo e Gianluca Petrachi sono infatti anche al lavoro per prolungare il legame con il centrocampista Afriyie Acquah.



Da ormai un mese e mezzo i dirigenti del Torino hanno intavolato i discorsi con il procuratore del mediano ghanese, Oliver Arthur: Acquah rientra pienamente nel progetto tecnico di Sinisa MIhajlovic che nella'ultima sessione di mercato non ne ha avallato la cessione allo Birmingham. Su questo fronte sono quindi attese importanti novità in un tempo breve.