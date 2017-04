Le ultime giornate di campionato sono servite a Sinisa Mihajlovic per sperimentare nuovi moduli in vista della prossima stagione. Il tecnico serbo ha accantonato il tradizionale 4-3-3 a favore del 4-3-1-2 e in particolare del 4-2-3-1: proprio quest'ultimo potrebbe essere il modulo con cui il Torino giocherà nella prossima stagione.

Con il passaggio definitivo al 4-2-3-1 possono sperare di far parte in pianta stabile del Torino 2017/2018 anche due ex Primavera quest'anno protagonisti in serie B: i trequartisti Mattia Aramu e Vittorio Parigini.