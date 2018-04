Alla delicata partita di domenica contro l'Atalanta, il Torino non arriva di certo al meglio, Walter Mazzarri dovrà infatti fare i conti con numerose assenze a centrocampo: mancheranno per squalifica Daniele Baselli e Lorenzo De Silvestri, mentre saranno indisponibili, entrambi per infortunio anche i loro naturali sostituti, Joel Obi e Antonio Barreca.



Il tecnico granata sta quindi valutando l'ipotesi di schierare Alejandro Berenguer nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo, spostando quindi Cristian Ansaldi sulla fascia destra. In mezzo al campo, al fianco del confermato Tomas Rincon dovrebbe giocare Afriyie Acquah, in vantaggio nel ballottaggio con Mirko Valdifiori.