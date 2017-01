Per la partita di domenica contro l'Atalanta il Torino potrà tornare a contare su Andrea Belotti. Il centravanti granata ha saltato per squalifica la trasferta in casa del Bologna nella scorsa giornata di campionato ma ora è pronto a riprendersi la maglia da titolare nel ruolo di centravanti.

Il Gallo sarà affiancato in attacco da Iago Falque e Adem Ljajic: con tutti i tre attaccanti titolari a disposizione il Torino cercherà di tornare alla vittoria.