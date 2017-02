Infortunati Castan, Rossettini, Carlao e ora anche Ajeti: per la partita di domenica contro la Roma Sinisa Mihajlovic rischia di avere a disposizione un solo difensore centrale di ruolo, ovvero Emiliano Moretti.

Il difensore albanese, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha accusato un fastidio al polpaccio, per questo motivo l'allenatore del Torino avrebbe provato il terzino destro Lorenzo De Silvestri nel ruolo di centrale: se Ajeti non dovesse recuperare, potrebbe essere proprio l'ex blucerchiato a giocare al fianco di Moretti in un ruolo del tutto inedito.