Non solo l'Arsenal di Arsene Wenger, su Andrea Belotti, attaccante del Torino e capocannoniere della Serie A, c'è anche il Chelsea di Antonio Conte. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i Blues si sono iscritti alla corsa per il 9 granata: il manager italiano lo vuole con sé per sostituire Diego Costa e la dirigenza inglese ci proverà per accontentare, e così blindare, il proprio allenatore.