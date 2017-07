Tomas Rincon è l'ultima idea di mercato del Torino: il centrocampista venezuelano, che il ds Petrachi aveva seguito già ai tempi dei Genoa, è una delle alternative che il dirigente sta valutando per rinforzare la mediana di Mihajlovic. Ma l'obiettivo numero uno resta Godfred Donsah, giocatori per cui da settimane si sta portando avanti una trattativa.



Il giovane ghanese è in uscita dal Bologna (lo stesso Donsah in un'intervista rilasciata qualche settimana fa non ha nascosto la sua intenzione di cambiare aria) e il Torino in questi ultimi giorni sta provando ad alzare il pressing con la società felsinea per riuscire a trovare un accordo e portare in prima possibile il giocatore alla corte di Mihajlovic.