Iago Falque è il grande ex di Torino-Genoa: con le sue giocate, i suoi gol e i suoi assist, due anni fa trascinò i rossoblù al sesto posto in classifica che, se il club di Preziosi avesse ottenuto la licenze Uefa, sarebbe valsa la qualificazione all'Europa League. Contro il Napoli lo spagnolo è rimasto inizialmente in panchina, penalizzato dal cambio di modulo adottato da Sinisa Mihajlovic, con il suo ingresso in campo nella ripresa il Torino è riuscito a scuotersi dal torpore della prima frazione e ha provato a rientrare in partita.

Giovedì sera Mihajlovic non rinuncerà nuovamente a Falque che tornerà titolare nel tridente offensivo granata, occupando la sua consueta posizione di attaccante esterno di destra. È chissà che non possa essere decisivo così come lo era stato nelle partite tra Genoa e Torino giocate in maglia rossoblù.