Ademo Lucas? È questo il principale dubbio di formazione che attanaglia la mente di Sinisaa poche ore dall'inizio di. Il tecnico granata, infatti, non ha ancora sciolto l'ultimo dubbio sulla formazione da schierare questa sera a San Siro. Ljajic non sta vivendo un ottimo periodo di forma e spesso è finito al centro delle critiche dell'allenatore serbo, nonostante ciò al momento è il leggero vantaggio su Boyé per una maglia da titolare in quello che lo scorso anno era il suo stadio: Mihajlovic deciderà però solo poco prima della partita se concedere un'altra opportunità al proprio numero 10 o se lasciarlo in panchina per una gara.