Per raggiungere nuovamente la salvezza in serie A, il Crotone ha messo nel mirino alcuni giocatori del Torino: da settimane la società calabrese ha avviato i contatti con quella piemontese per ottenere in prestito il centrocampista Sasa Lukic, negli ultimi giorni si è invece mossa per il difensore Carlao.



Il brasiliano, arrivato al Toro lo scorso gennaio dall'APOEL Nicosia, non rientra più nei piani della società granata ed è stato quindi messo sul mercato. Vere offerte, però, nell'ufficio di Urbano Cairo non sono ancora giunte. Il Crotone, tramite il ds Beppe Ursino, ha però ora mosso i primi passi per arrivare al giocatore che il Torino potrebbe cedere per 500.000 euro, ovvero la stessa cifra spesa lo scorso inverno per acquistarlo dal club cipriota.