Quello che è terminato ieri sera alle 23 per il Torino poteva essere il mercato della svolta, sarebbero bastati due innesti importanti, uno in difesa e uno a centrocampo, per far sì la squadra granata potesse continuare a nutrire speranze europee. Oltre alla scommessa Carlao, in difesa e a centrocampo non è invece arrivato nessun altro, nonostante le tante trattative abbozzate dai dirigenti granata.

La lunga lista degli obiettivi sfumati in questa sessione di mercato comprende Domagoj Vida e Edorardo Godaniga in difesa, Lucas Castro, Godfred Donsah, Alberto Grassi, Giannelli Imbula, Zinedine Machach e Oscar Hiljemark a centrocampo. Tanti giocatori cercati ma nessuno arrivato.