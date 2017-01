Il Torino, è noto, è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e il principale obiettivo è Lucas Castro del Chievo Verona. Sistemata la linea mediana la società granata proverà poi a regalare a Sinisa Mihajlovic un nuovo difensore.

Anche solo prendere l'argentino del Chievo è tutt'altro che semplice: tra la domanda e l'offerta c'è una differenza di tre milioni, oggi i dirigenti delle due squadre si incontreranno per cercare di limarla ma difficilmente il club veneto farà grandi sconti al Torino abbassando la richiesta attuale di 9 milioni (Cairo ne vorrebbe spendere 6), I soldi per colmare questa differenza potrebbero però arrivare dalla cessione degli esuberi: i dirigenti granata sono ora impegnati con la ricerca di una squadra che possa acquistare a titolo definitivo Josef Martinez (finito ai margini della squadra dopo l'arrivo di Iturbe), che potrebbe portare nelle casse granata tra i 2 e 3 milioni. Ma a partire definitivamente potrebbero essere anche Arlind Ajeti e Gaston Silva (in questa prima parte di stagione in prestito al Granada): da queste eventuali cessioni potrebbero arrivare anche i soldi per un nuovo difensore.