Il Torino cerca un rinforzo per l'attacco che possa prendere il posto di Andrea Belotti, sempre corteggiato dal Milan. In alternativa a Duvan Zapata, per cui i granata non riescono a trovare l'accordo col Napoli, come riporta Tuttosport nelle ultime ore il club del presidente Cairo ha pensato a Khouma Babacar della Fiorentina.