Negli ultimi giorni tra Torino e Barcellona si è aperto un dialogo con tema Andrea Belotti, non ancora una vera e propria trattativa ma richieste di informazioni da parte del club catalano per il centravanti granata. Una settimana fa, mentre Messi e compagni battevano 6-1 il Paris Saint Germain, alcuni dirigenti granata erano presenti sulle tribune del Camp Nou, invitati dai colleghi blaugranata per parlare proprio del Gallo.

I contatti tra le due società, secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Don Balon, sono proseguiti anche in questi i giorni: il Barcellona per la prossima stagione vorrebbe rinforzarsi proprio con Belotti.