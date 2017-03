Per Gaston Silva il 2017 è iniziato nel migliore dei modi: dopo essere finito ai margini del Granada con il cambio di allenatore, in questo inizio di anno il difensore uruguaiano è riuscito a riconquistarsi un posto da titolare in squadra tanto che ora il club spagnolo sta valutando l'ipotesi di acquistarlo a titolo definitivo dal Torino.

Silva infatti è ancora di proprietà del club granata ma non rientra nei piani di Mihajlovic: da una sua cessione nella prossima finestra di mercato Cairo potrebbe incassare un piccolo bottino da poter poi utilizzato per rinforzare la sua squadra.