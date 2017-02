Tra le principali sorprese del campionato di serie B c'è senza dubbio il difensore della Spal Kevin Bonifazi. Le prestazioni del centrale hanno colpito l'attenzione anche del ct Giampiero Ventura che lo ha convocato per lo stage della Nazionale che in questi giorni si sta svolgendo a Coverciano. Anche a Torino il rendimento di Bonifazi, il cui cartellino appartiene proprio alla società granata, non è passato inosservato, tanto che il difensore potrebbe essere il primo rinforzo per la prossima stagione.

Con la maglia della Primavera del Torino Bonifazi ha vinto lo scudetto nel 2015, in casa granata la speranza è che il centrale classe 1996 possa ripetere quanto fatto da Barreca:, dopo due stagioni in prestito, il terzino è ora una delle più belle sorprese del campionato di serie A ed è diventato uno dei titolari fissi dell'undici di Mihajlovic.