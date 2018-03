Lorenzo De Silvestri continua a essere in dubbio per la partita di sabato tra il suo Torino e il Cagliari. Il terzino destro, che nell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina ha riportato una lieve distorsione al ginocchio, neanche questo pomeriggio si è allenato con i propri compagni di squadra ma ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato per cercare di recuperare il prima possibile la miglior forma tornare al più presto a piena disposizione di Walter Mazzarri.



Per la partita di sabato saranno certamente assenti i lungodegenti Cristian Molinaro e Lyanco, se De Silvestri non dovesse recuperare i due ruoli da terzino saranno occupati da Cristian Ansaldi e Antonio Barreca.