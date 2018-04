Con la stagione che sta volgendo al termine, in casa Torino si sta già pensando a preparare al meglio il prossimo campionato. Tra i nuovi giocatori che Walter Mazzarri ha richiesto come rinforzo c'è anche un vice Belotti, una prima punta che possa sostituire il Gallo quando non sarà a disposizione (ammesso che rimanga in granata).



Secondo quanto riportato da Toro.it, tra i giocatori che il Torino sta valutando per questo ruolo c'è anche Alfredo Donnarumma, il bomber dell'Empoli che è a un passo dal ritorno in serie A. L'attaccante nativo di Torre Annunziata in questa stagione ha già siglato 18 gol in 32 presenze e si sta rivelando uno dei migliori attaccanti del campionato di serie B.