La cessione dal Bologna al Torino di Godfred Donsah fino a qualche giorno fa sembrava essere solamente più una formalità. Il trasferimento del centrocampista non si è invece ancora concretizzato, questo perché è arrivata una frenata da parte della società felsinea.



L'affare non è però ancora del tutto sfumato: il Torino, forte dell'accordo già trovato da diverso tempo con il giocatore e con il suo procuratore, negli ultimi giorni di mercato proverà a convincere il Bologna a cedere il mediano ghanese. A fare eventualmente spazio in rosa a Donsah non sarà il connazionale Acquah, come sembrava inizialmente (il numero 6 granata è sempre più vicino alla conferma) ma Samuel Gustafson, per il quale è forte l'interesse da parte dell'Empoli.