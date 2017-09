Da appena un mese si è chiuso il mercato estivo ma in casa Torino si sta già pensando a quello invernale. Le prime giornate di campionato hanno evidenziato come la squadra di Sinisa Mihajlovic abbia bisogno di rinforzi a centrocampo: Samuel Gustafson non ha convinto e a gennaio verrà ceduto, Joel Obi è invece sempre alle prese con dei problemi fisici.



Il ds granata Gianluca Petrachi è già al lavoro per cercare un nuovo mediano da consegnare a Mihajlovic e, tra le piste che il dirigente sta seguendo c'è anche quella che porta a Godfred Donsah. Il calciatore del Bologna è un vecchio pallino del Torino: ad agosto il club piemontese è stato ad un passo dall'acquistare il ghanese, poi l'affare è saltato ma Cairo e Petrachi non hanno ancora perso le speranze di averlo in maglia granata.