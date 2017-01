Non solo il Bologna in Italia, l'Amburgo in Germania e il Gent in Belgio, secondo quanto riportato da Tuttosport, Josef Martinez avrebbe estimatori anche in Inghilterra, per la precisione a Newcastle. Dopo l'arrivo al Torino di Juan Manuel Iturbe, gli spazi in granata dell'attaccante venezuelano si sono ridotti ancora di più e, proprio per questo motivo Urbano Cairo sta cercando una sistemazione al calciatore.

A fine stagione dall'Inghilterra arriveranno nelle casse granata 4 milioni di euro, quelli che il Leeds verserà per il riscatto obbligatorio di Pontus Jansson, se il Newcastle dovesse portare avanti la trattativa e riuscire a prendere Martinez il bottino proveniente da Oltremanica potrebbe essere ben più consistente.