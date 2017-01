Sembra essere definitivamente sfumato l'arrivo di Godfred Donsah al Torino. Il centrocampista resterà al Bologna come ha confermato il suo agente, Oliver Arthur: "Donsah non si muove da Bologna per questa sessione di mercato - ha dichiarato il procuratore lasciando però poi intendere che le cose potrebbe cambiare a fine stagione - Magari in futuro".