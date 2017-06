Dopo aver sistemato la questione portiere, con Salvatore Sirigu che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in Piemonte, il Torino cercherà di rinforzare anche il proprio centrocampo. Sono due i giocatori messi nel mirino dal presidente Cairo e dal ds Petrachi: Lucas Castro del Chievo Verona e Godfred Donsah del Bologna.

Entrambi i giocatori erano già stati seguiti a gennaio ma il Torino non riuscì a trovare l'accordo con nessuna della due società. Ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le cose potrebbe cambiare: il Bologna per Donsah potrebbe accontentarsi di 6 milioni di euro, mentre per Castro potrebbe bastarne uno in più.