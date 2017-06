Oltre che sul fronte entrate, dove stanno innanzitutto cercando di sistemare la questione portiere, i dirigenti del Torino sono impegnati anche sul fronte uscite. Tra i giocatori che lasceranno il Piemonte ci sono anche i due giovani attaccanti Mattia Aramu e Leonardo Candellone.

Il primo, appena rientrato dal prestito alla Pro Vercelli, piace al Frosinone, che sta per ufficializzare l'arrivo in panchina di Moreno Longo. Il secondo, quest'anno protagonista in Lega Pro con il Gubbio, è invece nel mirino del Cittadella. Per entrambi si prospetta quindi un prestito in serie B.