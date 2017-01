Tra i giocatori del Torino che Sinisa Mihajlovic non ha convocato per la partita di questa sera contro il Milan ci sono anche Mattia Aramu e Giuseppe Vives: una doppia esclusione giustificata dal mercato. Entrambi, infatti, sono vicini a lasciare la maglia granata.

Il futuro dei due calciatori è in serie B: Aramu si trasferirà in prestito alla Pro Vercelli, dove ritroverà il suo ex allenatore nelle giovanili granata Moreno Longo, Vives (che è stato anche estromesso dalla lista dei 25 giocatori iscrivibili al campionato) è invece vicino al Perugia. Gli umbri, che nelle ultime ore hanno superato la concorrenza proprio della Pro Vercelli, acquisteranno il centrocampista titolo definitivo.