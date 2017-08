Dopo quella di Mattia Aramu alla Virtus Entella, il Torino sta per ufficializzare una nuova cessione in prestito: quella di Giovanni Graziano. L'ex centrocampista della Primavera, classe 1995 proprio come Aramu, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Teramo.



Lo scorso anno Graziano ha vestito la maglia del Renate, sempre in serie C, ora è vicino al passaggio alla formazione abruzzese. Il centrocampista non è l'unico ex Primavera con le valigie in mano: lascerà presto Torino anche l'attaccante Manuel De Luca, che ha svolto tutto il ritiro aggregato alla Prima squadra. Il centravanti classe 1998 piace a Catania e Trapani, più sullo sfondo invece c'è il Pordenone.