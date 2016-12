Nonostante nel Chievo Verona non sia riuscito a trovare molto spazio, fatta eccezione per qualche scampolo di partita, Vittorio Parigini è tra i giocatori di proprietà del Torino uno di quelli che ha maggior mercato.

Il giovane attaccante (classe 1996) lascerà sicuramente la squadra di Maran, ha molte pretendenti sia in A che in serie B ma, negli ultimi giorni, sono in particolare due le società che si stanno muovendo con maggior vigore per prenderlo: il Benevento (una delle sorprese del campionato cadetto) e la Salernitana. Derby campano quindi per Parigini che proprio in Campania ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico indossando la maglia della Juve Stabia.