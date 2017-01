Dopo le tante voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, ora la trattativa per portare Juan Manuel Iturbe al Torino è in dirittura d'arrivo. Già in serata l'esterno classe '93 è atteso in città, dove domani sosterrà le visite mediche che precederanno la firma sul contratto, e poi si aggregherà alla squadra di Sinisa Mihajlovic. Iturbe è il terzo giocatore, dopo Ljajic e Iago Falqué, che in questa stagione lascia la Roma per il club del presidente Urbano Cairo.



I DETTAGLI - Definiti quindi gli ultimi dettagli, con contatti fittissimi negli ultimi giorni tra le parti che hanno riguardato anche Iago, riscattato con sei mesi di anticipo dai granata. Come riporta Sky Sport, Iturbe si trasferisce al Torino in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Nell'occasione si è cominciato a parlare anche di Skorupski, portiere di proprietà dei giallorossi ma attualmente in prestito all'Empoli che potrebbe passare in granata a giugno, in caso di addio di Hart.