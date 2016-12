L'oggetto del desiderio in casa Torino per rinforzare l'attacco è sempre il paraguaiano Juan Manuel Iturbe. Cairo e Petrachi stanno però valutando anche le varie alternative al giocatore della Roma, che ha richieste anche da parte di altri club della serie A, tra i quali il Genoa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, una delle alternative a Iturbe presa in considerazione del ds granata è Vincenzo Grifo.

Ventitre anni ad aprile, l'esterno d'attacco nato in Germania ma di origini siciliana (ha fatto parte anche della nazionale Under 20 Azzurra, oltre che essere stato convocato in un'occasione nel 2013 da Di Biagio in Under 21) sta disputando con la maglia del Friburgo la sua prima vera stagione da protagonista in Bundesliga.