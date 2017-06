Per Andrea Belotti è arrivato il giorno del sì. Non quello al Torino, né quello al Milan o una delle tante pretendenti straniere, ma alla sua Giorgia. Alle 17, infatti, nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo il centravanti granata sposerà la sua fidanzata Giorgia Duro, conosciuta proprio in Sicilia durante la sua militanza nel club rosanero.

Sarà un matrimonio in stile Gattopardo, l'organizzazione è stata affidata a Silvia Slitti, la moglie dell'attaccante del Verona Giampaolo Pazzini. Tra gli invitati alle nozze ci sono anche il presidente granata Urbano Cairo e gli ex compagni di squadra Ciro Immobile e Cesare Bovo.