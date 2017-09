9 aprile 1995: è questa la data dell'ultima vittoria del Torino in un derby giocato fuori casa. In quella partita fu Rizzitelli, con una doppietta, a regalare il successo ai granata. Nel mezzo un'autorete di Maltagliati aveva consentito alla Juventus di trovare il momentaneo 1-1. Da quella domenica di 22 anni fa ad oggi sono poi arrivate 9 vittorie bianconere (8 in campionato e una in Coppa Italia) e 3 pareggi, l'ultimo lo scorso anno: 1-1 con vantaggio granata firmato Ljajic e pareggio dei padroni di casa in pieno recupero con Higuain. Il Torino sabato avrà una nuova possibilità per infrangere quel tabù che resiste da oltre un ventennio. L'occasione è ghiotta: la Juventus in queste prime uscite stagionali ha dimostrato di non essere ancora al massimo della forma, inoltre alle porte ha una delicata partita di Champions League. Quattro giorni dopo il derby dovrà affrontare l'Olympiacos in una partita che, dopo la sconfitta di Barcellona, non potrà sbagliare per non rischiare di compromettere il cammino europeo.



TORO CON L'ATTACCO STELLARE - Per riuscire nell'impresa di vincere allo Stadium, l'ultima squadra a violare quel campo è stata l'Udinese più di due anni fa, Sinisa Mihajlovic potrebbe confermare l'ultraoffensivo 4-2-3-1 con Falque, Ljajic e M'Baye Niang alle spalle di Belotti. Lo stesso schieramento tattico usato la scorsa stagione, con l'unica differenza che sulla sinistra al posto del franco-senegalese giocò Lucas Boyé. Con il 4-2-3-1 il Torino riuscì a fermare la Juventus sull'1-1, diventando così l'unica squadra capace di uscire con dei punti dallo stadio bianconero nello scorso campionato. Ma ora i tifosi si aspettano qualcosa in più: Mihajlovic ha a disposizione un quartetto offensivo capace di far male a chiunque. Ljajic e Belotti, in particolare, stanno vivendo un ottimo stato di forma: insieme, in queste prime partite di campionato, hanno già realizzato 6 gol e 4 assist, numeri che con un po' più di fortuna sarebbe potuti anche essere migliori.



OCCASIONE DA SFRUTTARE - Quello che scenderà in campo sabato sera all'Allianz Stadium sarà il Torino più forte degli ultimi vent'anni, una squadra che ha il chiaro obiettivo di terminare il campionato nelle prime sette posizioni per poter giocare nella prossima stagione anche una coppa europea: una Juventus non ancora perfettamente amalgamata e con la testa in parte proiettata all'Olympiacos potrebbe rendere meno complicato il compito di sfatare quel tabù della vittoria in un derby in trasferta che dura da ventidue anni, da quando in campo i giocatori indossavano ancora i numeri dall'1 all'11 e sulle magliette non erano presenti i nomi.