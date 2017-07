Alle 17 il Torino scenderà in campo per la sua prima amichevole stagionale contro la Casateserogoredo. La partita è anche l'occasione per vedere i nuovi numeri di maglia scelti dai calciatori granata: i neoacquisti Sirigu e Lyanco hanno scelto rispettivamente il 39 e il 97, Bonifazi ha invece il 4. Confermato il 9 a Belotti e il 10 a Ljajic.



Questo l'elenco completo dei nuovi numeri di maglia (non ancora definitivi) scelti dai calciatori granata: 1 Ichazo, 3 Molinaro, 4 Bonifazi, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 7 Zappacosta, 8 Baselli, 9 Belotti, 10 Ljajic, 13 Rossettni, 14 Falque, 16 Gustafson, 19 De Luca, 22 Obi, 24 Moretti, 26 Avelar, 29 De Silvestri, 30 Aramu, 31 Boyé, 39 Sirigu, 71 Zaccagno, 88 Rossetti, 97 Lyanco.