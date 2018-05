In casa Torino sono già iniziati i lavori per preparare la squadra in vista del prossimo campionato. Tra i giocatori che il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno seguendo con maggiore attenzione c'è il fantasista del Benevento Guilherme, giocatore che è seguito con attenzione anche dall'Atalanta e dalla Sampdoria.



Per cercare di battere sul tempo la concorrenza, i dirigenti granata ha pronta una prima offerta al Benevento: 5 milioni di euro per il cartellino di Guilherme. La società campana spera ancora di riuscire a convincere il giocatore di restare anche in serie B, ma il Torino ha già iniziato ad alzare il proprio pressing.