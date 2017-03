Il Torino pensa al futuro e, oltre a respingere le avances dei top club europei per Andrea Belotti, ha messo nel mirino Stephan El Shaarawy. L'esterno offensivo della Roma non trova spazio con continuità nello scacchiere di Spalletti e, salvo sorprese, cambierà nuovamente maglia in estate. La società granata punta in alto, pensa in grande e, dopo aver spostato l'asticella degli stipendi con Ljajic (1,4 milioni a stagione sino al 2020), vuole provare a regalarsi l'ex Milan e Monaco.



IL COSTO - El Shaarawy viene valutato intorno ai 10-12 milioni di euro: valutazione non proibitiva per il club di Cairo, che con la Roma ha un ottimo rapporto come dimostrano i trasferimenti di Iago Falqué e del talento serbo. L'italoegiziano, dal canto suo, in granata potrebbe provare a rilanciarsi anche in ottica Nazionale, a un anno dal mondiale. Il Toro pensa in grande, il Toro pensa a El Shaarawy.