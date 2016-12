Oltre al tecnico Sinisa Mihajlovic, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani del suo Torino contro il Genoa anche il grande ex del match: Iago Falque. Lo spagnolo inizialemnte ha parlato del suo possibile riscatto dal parte del Torino già nelle prossime settimane. "Non so se verrò riscattato dal Toro a gennaio o a giugno. io sono tranquillo, il prestito è ancora lungo per cui sono tranquillo. Ora penso solo alla partita di domani"



Sulla Nazionale: "È vero che nel mio ruolo non ci sono tanti giocatori in Spagna che hanno segnato come ho segnato io, però ci sono tanti giocatori forti che hanno vinto tanto. La Nazionale la vivo più come un sogno".



Infine, Falque ha parlato sua esperienza al Genoa: "Al Genoa per me è stata una stagione molto bella, dove sul campo siamo anche arrivati in Europa. Ma ora voglio fare molto bene e qua e domani vogliamo tutti assolutamente vincere: una vittoria ci può far bene anche a livello di testa".