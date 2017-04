Insieme a Sinisa Mihajlovic, a presentare Torino-Sampdoria era presente anche l'attaccante spagnolo Iago Falque che ha parlato del futuro del suo compagno di squadra Andrea Belotti. "Mancano 5 gare, godiamocelo. Il futuro non si sa mai, si parla sempre di lui, e di quel che farà, invece di approfittare per godercelo ora. Noi speriamo che resti qui, attaccanti così è difficile trovarne, ma per lui come per altri il futuro e il mercato sono sempre un’incognita. Per cui vediamo".

Poi sulla propria stagione: "Mi mancano due gol per eguagliare il mio record in Serie A. Ma non è una cosa che mi preoccupa: per un esterno arrivare in doppia cifra è un obiettivo positivo, se lo supero è anche meglio. Anche perché magari quei gol possono portare qualche punto in più, così come gli assist. Ma anche io aspetto la fine per fare una valutazione generale su tutto",