Il Torino che domenica contro il Verona cercherà di riscattarsi dopo la brutta sconfitta maturata nel derby contro la Juventus punterà sulle qualità di Iago Falque. L'attaccante spagnolo all'Allianz Stadium è uscito nel primo tempo per lasciare spazio ad Afryie Acquah dopo l'espulsione di Daniele Baselli, ma contro la formazione veneta tornerà ad essere tra i protagonisti in maglia granata. "La sostituzione nel derby? Ci sta in una situazione del genere togliere un esterno - ha dichiarato lo stesso Falque commentando l'episodio ai microfoni di Torino Channel - il mister doveva scegliere ed accetto la sua decisione, stavolta è toccato a me e chiaramente mi è dispiaciuto lasciare il campo in una partita così sentita".



Lo spagnolo ha poi parlato anche della prossima partita del suo Torino. "È difficile dopo un derby perso così voltare pagina, ma abbiamo già la testa al Verona. Siamo un gruppo forte e sentiamo sempre il sostegno dei tifosi: un ringraziamento a loro, che ci supportano anche oggi come sempre. Contro il Verona sarà una partita complicata, perchè loro sono partiti male ma questo non vuol dire che non saranno pericolosi: anzi, vorranno riscattarsi, è una squadra da non sottovalutare".