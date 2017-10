Iago Falque è uno dei grandi ex di Torino-Roma, partita in programma domenica pomeriggio allo stadio Grande Torino. Per i granata sarà un match importante dopo l'inaspettato 2-2 contro il Crotone. "C'è un po’ di amarezza- ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Torino Channel parlando proprio della partita dello Scida - Secondo me abbiamo fatto una buona partita, creando tante occasioni. Ma gli episodi non sono stati favorevoli. Comunque in questo campionato non ci sono risultati scontati. Dobbiamo ripartire dalle buone cose che abbiamo fatto, che secondo me ci sono“.



Falque ha poi parlato dell'assenza di Belotti. “Il calcio è un gioco collettivo. E’ ovvio che Belotti sia fondamentale per noi, ma quando non c’è, chi lo sostituisce cerca di fare il meglio. Poi, certo, lui è un punto di riferimento: ma la sua assenza non può essere un alibi. Siamo in undici e quando manca un giocatore importante, tutti gli altri sono chiamati a dare un po’ di più“.



Infine, sulla partita di domenica contro la Roma. “L’anno scorso la situazione non era uguale perché avevamo meno punti, e la partita doveva ribaltare una striscia negativa. Da questo punto di vista se vinciamo con la Roma siamo in piena zona Europa. Che è poi l’obiettivo di quest’anno. Una vittoria con la Roma cambierebbe tutto; sappiamo che a volte, dal bianco al nero si passa in modo troppo veloce“.